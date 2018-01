Horror en Estados Unidos: llueven iguanas muertas

Tras la ola de frío que azota a Estados Unidos, los habitantes de Florida pueden observar como las iguanas caen congeladas de los árboles.

Principalmente los animales están pasando por duros momentos. Entre los más afectados están los manatíes, las tortugas y las iguanas.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx

— Frank Cerabino (@FranklyFlorida) January 4, 2018