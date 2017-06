Incendio en el Vaticano alarmó al mundo

Un incendio se desató en un depósito de autos de Roma, lo que ocasionó varias explosiones de baterias y motores viejos.

El siniestro ocurrió en la Via Cardinale Massimi, en un centro de desguace y ya se encuentran en el lugar los equipos de bomberos y emergencias, así como brigadas de Protección Civil. Tres edificios cercanos fueron evacuados preventivamente, reportaron las autoridades locales.

Repercusiones en las redes sociales:

Large explosion/fire in Vatican City. No details yet but it doesn’t look good. #Rome #Vaticancity pic.twitter.com/TYljK3cSW5

#BREAKING No word what caused the ‘noise of an explosion’ and fire in Vatican City. No reports of injuries yet. #DEVELOPING @foxnewsalert pic.twitter.com/dfhdz6K1a5

— Derik Lattig (@NewzProducer) 1 de junio de 2017