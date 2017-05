Indigentes se convirtieron en héroes en el ataque en Manchester

Chris Parker de 33 años estaba cerca del Manchester Arena el día del ataque ya que comentó que es un buen lugar para pedir limosnas. Stephen Jones de 35 años estaba durmiendo en la zona. Ambos fueron reconocidos por algunos británicos por su valentía, coraje y gran corazón.

Parker estaba en la zona cerca del estadio y la estación de metro Victoria cuando estalló la bomba que dejó 22 muertos. La fuerte explosión lo tiró al piso pero en vez de alejarse hacia un lugar seguro, fue al estadio a socorrer a las víctimas. Una nena se quedó sin piernas y él envolvió su herida con una camisa. Además, abrazó y consoló a una mujer en los últimos minutos de su vida.

Jones, ayudo a varios chicos, la mayoría menores de edad, a sacar los clavos de sus brazos, posiblemente eran partes del artefacto explosivo utilizado.

“Solo porque soy indigente no significa que no tenga corazón o que no soy humano”, dijo Jones a la televisora ITV. “Me gustaría pensar que alguien más me ayudaría a mí si lo llegara a necesitar”, añadió.

Parker comentó a la Press Association que lo sucedido lo impactó mucho, en especial cuando la mujer murió en sus brazos. “Tenía unos 60 años y había ido con su familia. No he dejado de llorar”, dijo. “Lo peor es que haya sido en un concierto con tantos niños”.

Después de que los medios dieran a conocer el accionar de estas personas, algunas personas establecieron una campaña para recaudar fondos en línea y así mejorar la calidad de vida que llevan.