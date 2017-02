Kitesurf, el deporte que practica el ex presidente Barack Obama

A partir del pasado 20 de enero, Barack Obama, su esposa Michelle y sus hijas, debieron abandonar para siempre la Casa Blanca. Pero, además de la tristeza de dejar el lugar que los albergó por ocho años, también está la felicidad de poder por fin descansar y divertirse en familia.

En vistas de que dispone de mucho tiempo libre por el momento, el expresidente de los Estados Unidos disfrutó de unas exóticas vacaciones con su amigo millonario Richard Branson en su paraíso privado de las Islas Vírgenes Británicas y dieron a conocer sus divertidas fotografías durante el descanso.

El magnate, quien suele contar sus vivencias en una especie de blog de su autoría, relató que cuando llegaron a la Isla Mosquito junto a su buen amigo Barack, este le confesó que llevaba toda su presidencia sin poder practicar deportes acuáticos. “Justo antes de convertirse en presidente, el jefe de su equipo de seguridad le dijo: ‘Esta será la última vez que haces surf en ocho años’. Así que en los siguientes ocho años no ha tenido oportunidad de hacer surf, disfrutar de los deportes de agua o hacer muchas de las cosas que le encantaban”, narró Branson.

Para remediarlo -y aprovechando que se encontraban en el escenario ideal- el millonario le ofreció a Obama que practique kitesurf mientras él se adentraba en el foilboard, otra disciplina similar. Por este motivo fue que acordaron un “reto amistoso” y, quién pudiera lograr más tiempo en sus respectivas tablas sin caerse ganaría. El ex presidente salió ganador y Branson publicó el video con sus caídas en las redes.

Sin embargo, no todos conocen de qué se trata la disciplina que entretuvo a Barack. El kitesurf es un deporte acuático extremo que se basa en el deslizamiento sobre el agua. Consiste de unirse, mediante un arnés a una cometa (kite, en inglés) y pararse sobre una tabla para surfear sobre las olas y realizar maniobras y saltos en el aire.

Could I learn to foilboard before @barackobama learned to kitesurf? Love this video of our friendly battle https://t.co/5hwjOvy2TK pic.twitter.com/XJpj3Ps5bl

— Richard Branson (@richardbranson) 7 de febrero de 2017