La Justicia pidió la detención de Puigdemont y cuatro ex ministros

La Justicia española emitió este jueves una orden de detención contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que no acudieron a su citación por rebelión, sedición y malversación.

La magistrada prevé que sean detenidos, a petición de la Fiscalía y desoyendo a sus abogados, que pedían que pudiesen declarar por videoconferencia desde Bruselas. Los letrados han remitido esa petición por escrito y que ha sido rechazada al no existir ninguna razón que justifique su ausencia.

Según informaron fuentes jurídicas, la petición afectaría, aparte de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

La fiscalía española había pedido más temprano que se emitiera Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por no haber acudido a declarar, citados por rebelión, sedición y malversación de fondos.

El Ministerio Público señala que “constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso” por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.

Una vez emitida la orden de detención, los funcionarios podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.

El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, explicó a la prensa holandesa que intentará evitar la detención y prisión provisional para su cliente en el caso que se emita una orden de detención europea.

Bekaert no ha aclarado aún si también representará al resto de los exconsejeros catalanes que abandonaron Cataluña y están con Puigdemont en la capital belga.

FUENTE: INFOBAE