La probabilidad de una destitución de Trump sube en las apuestas

Tres semanas después de la investidura del magnate republicano, la irlandesa Paddy Power calcula en un 20 % (4 contra 1) las opciones de que el Congreso estadounidense realice este mismo año un “impeachment”, o juicio político, que acabe con su mandato antes de tiempo.

“Trump asegura que acabará su trabajo, pero el dinero sugiere lo contrario. Quienes apuestan no están del todo convencidos de que los próximos cuatro años vayan a ser fáciles y creen que podría estar fuera de la Casa Blanca, por un ‘impeachment’ o una renuncia, más pronto que tarde”, dijo Jessica Bridge, portavoz de Ladbrokes, a la agencia de noticias EFE.

Según los cálculos de la casa de apuestas, las probabilidades de que el presidente de Estados Unidos no finalice su mandato han ido en aumento desde que ganó las elecciones a principios de noviembre, cuando las opciones de una retirada temprana se valoraban en el 25 % (3 a 1).

Ladbrokes: 4/1 that Trump serves two full terms.

7/2 he’s replaced this year.https://t.co/dD85gFNkOu pic.twitter.com/7hgTeN3DxM

— Ladbrokes Politics (@LadPolitics) 30 de enero de 2017