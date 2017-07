Lula Da Silva fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado hoy a 9 años y seis meses de prisión por corrupción, en un fallo del juez Sergio Moro en una causa vinculada a la corrupción en Petrobras, se informó oficialmente.

Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en torno a un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que habría obtenido a cambio de favores a la constructora OAS, una de las principales involucradas en el petrolão.

Según la fiscalía, también habría recibido de la empresa otras “ventajas indebidas”, como la reforma y la decoración de ese inmueble y el pago del depósito para guardar sus pertenencias desde que dejó el Palacio del Planalto. Los sobornos en especie equivaldrían a US$ 1,2 millones.

“Nunca tuve la intención de adquirir el tríplex. Yo no lo solicité, no lo recibí ni lo pagué; no lo tengo”, dijo el ex mandatario ante el juez Moro en su declaración del pasado 10 de mayo.

Aunque Lula siempre ha negado que el departamento sea de su propiedad -sigue a nombre de OAS-, el propio ex presidente de la constructora Leo Pinheiro, ahora convertido en colaborador de la justicia, declaró lo contrario. Afirmó que Lula le había pedido no poner el inmueble a su nombre hasta que se diluyeran las investigaciones anticorrupción de la operación Lava Jato, y también le había requerido destruir todas las pruebas de coimas al PT.

Fuente: La Nación