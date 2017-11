Mirá lo que le dieron al pedir un menú vegetariano en el avión

Un periodista británico realizó una denuncia a través de las redes sociales ya que en la aerolínea en la que viajó le sirvieron un particular almuerzo al pedir algo vegetariano.

“El menú vegetariano en este vuelo consiste en una manzana y una pera envueltas en film, servidas con un tenedor y un cuchillo”, escribió en Twitter el reportero Steve Hogarty.

The vegetarian meal on this flight is an apple and a pear wrapped in clingfilm, served with a knife and fork. pic.twitter.com/CT7hypCylb

— Steve Hogarty (@misterbrilliant) November 17, 2017