Murió Adam West, reconocido por su interpretación en Batman en los 60

Adam West, protagonista de la serie de televisión “Batman” en la década de los 60, murió a los 88 años el viernes por la noche, según lo confirmado por su representante. Su fallecimiento fue debido a una leucemia.

Tras el final de la serie, West tuvo problemas para alejarse del personaje que le dio la fama; el público lo identificaba fuertemente con Batman y quedó confinado como el hombre murciélago.

Pese a que siempre será recordado por su rol en “Batman”, el actor ya contaba con una extensa carrera al momento de protagonizar la serie. Luego, obtuvo papeles secundarios en otras películas y series, como en “The Outlaws Is Coming” y “The Girl Who Knew Too Much”.

En una entrevista con Variety expresó “hace unos años llegué a un acuerdo con Batman. Hubo un tiempo en el que Batman realmente me impidió conseguir algunos papeles bastante buenos”, recordó en el reportaje con Variety. “Sin embargo, Batman estaba allí, y muy poca gente se arriesgaría a enfrentarse conmigo en su interpretación” explicó y añadió: “Así que decidí que ya que a tanta gente le fascina Batman, yo lo podría amar también. ¿Por qué no? Entonces comencé a reconectarme con Batman. Y vi la comedia. Vi el amor que la gente tenía por él, y simplemente lo acepté”.