Obama se despide: dijo que “fue un privilegio” ser presidente de EE.UU.

El residente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó hoy un balance de sus ocho años en la Casa Blanca, destacó sus mayores logros y concluyó que “fue el privilegio” de su vida y que desea “estar junto” a los norteamericanos “como un ciudadano” a partir del 20 de enero próximo.

En un breve y poco común mensaje de Año Nuevo que difundió a través de una serie de tuits, Obama se tomó “un momento para mirar hacia atrás y ver el progreso increíble” que los estadounidenses “hicieron posible en los últimos ocho años”.

It’s been the privilege of my life to serve as your President. I look forward to standing with you as a citizen. Happy New Year everybody.

— President Obama (@POTUS) 1 de enero de 2017