Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció a la presidencia del Perú al cumplirse solo un año y siete meses de su gestión.

A escasas 24 horas de que le iniciaran juicio político por estar vinculado al caso Odebrecht, Kuczynsky terminó renunciando a su mandato para “no ser un escollo para la Nación”, como él mismo dijo en un video. De este modo, pasa a ser el primer mandatario de la región que renuncia por el caso de la contratista brasilera.

Los últimos meses fueron de gran tensión política en el vecino país, al tema inicial de corrupción, se sumó haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución. El mandatario coronó así meses de turbulencia política y financiera en una de las economías de mayor expansión en América Latina.

“Frente a esta difícil situación, que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor es que yo renuncie a la presidencia de la República”, dijo en su mensaje.

A esto, añadió que no quiere “ser un escollo para la Nación”, acompañado por sus ministros y congresistas más cercanos.

“No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”, agregó PPK.

Como informa el diario Correo de Perú, Kuczynski calificó de “grabaciones editadas y tendenciosas” a los videos y audios publicados la víspera por su oposición, la Fuerza Popular, que muestran a los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, de la facción liderada por Kenji Fujimori, ofrecer a su colega Moisés Mamani obras a cambio de votar en contra de la destitución del saliente presidente.

Kuczynski ambién asegura que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus movimientos bancarios es un documento “defectuoso”. En ese sentido, señaló que todo esto ha generado una grave distorsión del proceso político que debió llevarse a cabo “de una manera democrática”