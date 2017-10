Policías violaron y torturaron a una mujer tras dar una charla sobre violencia de género

El 16 de septiembre pasado, la feminista y defensora de DDHH mexicana Yndira Sandoval vivió en carne propia las violencias contra las cuales milita a diario: fue violada y torturada por una policía en una cárcel municipal del estado de Guerrero. Luego, tuvo que padecer burlas de servidores públicos y realizar un verdadero vía crucis para realizar la denuncia ante la fiscalía.

Su pesadilla comenzó cuando se lastimó con un clavo tras dar una conferencia sobre erradicación de la violencia contra las mujeres en la Universidad de Guerrero, en la ciudad de Tlapa.

Según declaró al diario mexicano La Jornada, entonces fue a un centro médico con un compañero y, cómo el médico no aceptaba tarjeta, salió para extraer dinero en un cajero automático. Volvió porque se había olvidado su celular y entonces vio como seis policías detenían a su compañero por no haber pagado la factura. “¿Por qué lo detienen? Soy defensora de derechos humanos”, les dijo, y entonces un agente le contestó: “usted también está detenida”.

“Como me negué a subir a la patrulla, la oficial me aventó hacia el interior de la batea de la camioneta y aunque le dije que estaba lastimada, se empeñó en apretarme la herida, torturándome física y sicoemocionalmente. Todo el trayecto hacia la comandancia municipal me tuvo de rodillas, jalándome el cabello hacia atrás, apretándome la herida y me preguntaba, riéndose: ‘¿Te duele?’, denunció Sandoval a La Jornada.

Luego, en una celda de la cárcel municipal, Claudia Juárez Gómez, la policía que la detuvo, la torturó y violó mientras otra agente vigilaba la entrada. Con un brazo la sometió hasta ponerla de rodilla, le tapó la boca y le manoseó los pechos. Luego, le bajó el pantalón. “Me penetró con sus dedos, me lastimó mucho. Luego me soltó, me aventó, me pateó”, explicó la mujer.

“La violación duró unos cinco minutos, pero se me hizo eterno, y todo el tiempo estuvo diciéndome al oído: ‘te dije que te ibas a chingar, te dije que te callaras, pendeja”, contó a La Jornada.

Fuente: TN