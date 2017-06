“Quien camina por la calle con miedo SOY YO” La Cumbia Feminazi

La cantante mexicana, Renee Goust de 30 años, publicó un tema musical llamado “La Cumbia Feminazi”.La compositora residente de Brooklyn logró en 24 horas más de 300 mil reproducciones en Facebook y su canción fue compartida más de cinco mil veces.

Para la realización de la letra, Goust investigó el origen del término, cuyos primeros usos se registran en 1989. Sin embargo, el concepto fue popularizado por el comentarista estadounidense Rush Lumbaugh, de tendencia ultraconservadora.

En su libro “The Way Things Ought to Be” (Las cosas como deben ser, 1992) escribió: “Prefiero llamar a las feministas más odiosas por lo que realmente son: unas feminazis… Utilizo la palabra seguido para describir a las mujeres que perpetúan este holocausto moderno: el aborto“.

En su canción, Goust canta: “Sin deber y sin temer / tan solo por ser mujer valiente y poco frágil / un incógnito virtual / por quererme provocar / me dijo Feminazi”.

“Y dime según tú donde están / mis cámaras de gas? / Tu asfixia letal sorpresa / después de un año de labor forzada? / Donde está tu llanto por un pan? / Ni te agarro a cachazos diarios / Ni te huele a muerte el calendario / No me llames Feminazi, no / Ten respeto por un pueblo entero que sufrió”, añade.