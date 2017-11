Quiso alimentar a un tigre y le terminó comiendo la mano

En la provincia china de Henan ocurrió un hecho que podría haber sido fatal. Es que un hombre perdió su mano tras darle de comer a un tigre. El grave accidente quedó registrado en un video que se hizo viral a través de las redes sociales.

En un zoológico donde estaba previsto que se brindara un show, se encontraban enjaulados un león y un tigre. El encargado decidió alimentarlos, pero el tigre le mordió la mano derecha y empezó a tirar hacia adentro de la jaula.

Según se puede ver en el video, las personas que estaban presenciando el hecho intentaron ayudarlo, golpeando al animal con palos. Después de varios minutos, lograron que suelte la mano del hombre.

La víctima se desmayó a causa del dolor que le provocó el incidente por lo que fue llevado de forma urgente al hospital.

Watch this heart-in-mouth moment when a circus tiger bites the hand of an old man who feeds it on a street in Henan, central China, on Wednesday. The tiger was caged there before performance at night. The man has been sent to hospital. pic.twitter.com/ICEQFNwtvC

— People's Daily,China (@PDChina) November 23, 2017