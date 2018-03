Rechazan recursos de la defensa y Lula queda más cerca de la cárcel

El tribunal en segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años de cárcel por corrupción rechazó los recursos presentados por la defensa y lo dejó a un paso de la cárcel.

Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4) desestimaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de Lula.

No obstante, Lula no podrá ir preso hasta el próximo 4 de abril cuando la Corte Suprema tiene previsto analizar un “hábeas corpus” presentado por la defensa y que alega que el encarcelamiento no puede concretarse hasta que se agoten todos los recursos posibles en instancias superiores.

En caso de que la Corte rechace el pedido de Lula, el expresidente deberá ser detenido para cumplir su condena por corrupción y lavado de dinero al ser encontrado receptor oculto de un apartamento en la playa de Guarujá por parte de la empresa OAS, contratada por Petrobras.