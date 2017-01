Regalan más de 5.000 porros durante la asunción de Trump

Una multitud llegaba este viernes a las 8 de la mañana (hora de EE.UU.) al Dupont Circle, una importante rotonda de Washington D.C, para recibir uno de los casi 5 mil porros que repartía una asociación pro-marihuana justo antes de la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca.

Adam Eidinger, portavoz de la Coalición de la Marihuana del Distrito de Columbia, explicó a medios estadounidenses que el mensaje va directo al presidente: que Trump ponga en marcha una reforma urgente para legalizar la marihuana a nivel federal y permitir a cada estado su uso tanto por motivos médicos como recreativos.

Los policías de Washington veían cómo la gente recibía los porros gratis. Eso es totalmente legal, desde febrero de 2015, siempre y cuando se entreguen 28 gramos por persona a cualquier mayor de 21 años. Fumarlo en público sí es ilegal en D.C. así que tendrán que llevarse el porro a sus casas.

Como auténtica movilización yankee, también tildada de “evento”, no podía faltar una mascota. Así, en Dupont Circle, un muñeco de cannabis bailaba para amenizar el cruel frío de Estados Unidos.

En la capital estadounidense se puede tener hasta seis plantas de cannabis y poseer un máximo de 56 gramos. Pero no se puede comprar o vender marihuana ya que el Congreso prohibió a la ciudad la reglamentación del comercio de esta droga.

“Hay cientos de miles de turistas que vienen a la ciudad y piensan que el porro en D.C. es totalmente legal. Pero en realidad no pueden conseguir legalmente el cannabis “, dijo Nikolas Schiller, cofundador de DCMJ, el grupo que trabajó para legalizar la marihuana en el Distrito.

El gobierno tiene y opera una tienda de marihuana, en la ciudad de North Bonneville, Washington. Se llama La Esquina del Cannabis, abrió en 2015 y sus ganancias van a proyectos especiales de la ciudad, como arreglos del parque de los niños.

“Creemos que Trump puede hacer a América grande otra vez permitiendo que los americanos hagan crecer lo que George Washington hizo crecer alguna vez, el cannabis”, dijo el activista.

Certainly some folks at the pot giveaway are smoking their free joints. That’s illegal, but police standing back. pic.twitter.com/juZtsaOMHo

— Martin Austermuhle (@maustermuhle) 20 de enero de 2017