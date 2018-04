¿San Expedito no es considerado como santo?

Cada 19 de abril, se conmemora el día de San Expedito a quienes miles de sanjuaninos depositan su fe. Pero no figura en el Martirologio Romano, que es el libro donde figuran todos los Santos y Mártires reconocidos por la Iglesia.

A pesar de esto, San Expedito, quien fue un mártir, sí es aceptado como un santo tradicional por la religión católica.

La Iglesia lo descanonizó por que se sabe poco sobre él. Es decir, figura como leyenda y la Iglesia no dice que no existe. Por otro lado, el hecho de que no figure en la lista de santos, no quiere decir que la Iglesia niegue su existencia o el poder de su intercesión. Lo mismo sucede con Santa Brigada y Santa Nicasia de Jesús.

La historia de San Expedito

San Expedito vivió a principios del siglo IV bajo el imperio de Diocleciano, emperador que lo mandaría a matar, y era el comandante de una legión de soldados romanos.

A pesar de defender al Imperio Romano de los bárbaros asiáticos, cierto día fue tocado por Dios y se convirtió inmediatamente al cristianismo.

Al momento de su conversión, un cuervo se hizo presente simbolizando al espíritu del mal e intentó evitar esta transformación. En ese momento, San Expedito aplastó al cuervo con su pie derecho.

La información de que Expedito se hizo cristiano no cayó bien al Imperio y el 19 de abril de 303 d.C., por orden del Emperador Diocleciano, fue sacrificado en una de las provincias Romanas en Armenia.