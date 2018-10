Se cayó YouTube en todo el Mundo y los usuarios enloquecieron

Los usuarios de YouTube se llevaron una sorpresa cuando descubrieron que la plataforma dejó de funcionar en todo el mundo. La caída del sistema se registró este martes a la noche y la reacción en las redes sociales no tardó en llegar. El apagón fue por una hora.

Con el hashtag #YouTubeDown, la noticia se volvió viral en pocos minutos. Hasta que la compañía salió a calmar a sus seguidores y aclarar un poco la situación.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We’re working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) 17 de octubre de 2018