¿Qué significados esconden las marcas más populares?

Se sabe que los primeros pasos suelen ser cruciales para el éxito. Generalmente se piensa que los nombres de las marcas tienen un arduo trabajo de análisis y un completo equipo de marketing para asegurar su efectividad. Lejos de esto, los secretos que se esconden detrás de las principales insignias mundiales resultan ser mucho más sencillos de lo que parece.

Pepsi

Esta bebida popular deviene de su propio inventor, Caleb Davis Bradham. Era un apasionado de la medicina que no pudo concluir sus estudios debido a una crisis familiar y optó por convertirse en farmacéutico.

Fanático de las combinaciones de ingredientes, creó a base de azúcar, agua, caramelo, aceite de limón y nuez moscada, el famoso refresco que hoy se conoce como Pepsi. En una primer instancia, se lo conoció entre amigos como “La bebida de Brad”, pero luego Bradham encontró el nombre perfecto dentro de la palabra dispepsia.

“El 28 de agosto de 1898, Bradham renombró su bebida “Pepsi-Cola”. Él creía que su producto era más que un refresco y que se trataba de una cola “saludable” que ayudaba al proceso digestivo. Obtuvo sus raíces de la palabra dispepsia relacionado con el concepto de indigestión”.

Google

Decir que uno de los portales más famosos del mundo debe su nombre a un error tipográfico es sin dudas una singular historia. Su fundador Larry Page llamó a su motor de búsqueda inicial “BackRub”, pero fue en la Universidad de Standford junto a varios estudiantes donde finalmente se llegó al nombre que se conoce hoy.

Fuentes de la universidad aseguraron que en la búsqueda de un nombre relacionado con la indexación de una inmensa cantidad de datos, surgió la palabra de “googolplex”; pero Larry, no del todo convencido, propuso la forma abreviada “googol”. Uno de los estudiantes, Sean, decidió corroborar que ese dominio se encuentre libre para su posterior registración, pero un simple error de tipeo lo llevo a buscar google.com. Larry, fascinado por el concepto, decidió patentarlo bajo ese inesperado nombre que hoy es conocido como el portal más conocido a nivel mundial.

McDonald’s

El nombre de McDonald’s, con el que se conoce de forma global a la multinacional de franquicias de comida rápida, se debe al apellido de sus fundadores, Maurice (Mac) y Richard J. (Dick) McDonald. Estos hermanos nacidos en Manchester, Estados Unidos fundaron el primer restaurante bajo ese eslogan en California en 1940.

En 1954, Raymond Kroc, un sencillo vendedor de Multimixers, supo ver el gran potencial del pequeño pero exitoso restaurante y comenzaron a abrir sucursales en varios pueblos de Estados Unidos. Luego Raymond compró los derechos a los hermanos para convertirse en único dueño del mayor imperio de comida rápida del mundo.

Adidas

La marca esconde la historia de dos hermanos que en 1924 fundaron una fábrica de zapatos a la que denominaron “Dassler Brothers Shoes Factory”. Luego de separarse, decidieron continuar su camino y fundaron Adidas y Puma, dos grandes imperios de la industria del calzado deportivo.

“Se ha dicho que Rodolf era fanático de la ideología Nazi y esto empezó a distanciar a las familias. Las diferentes ideologías de ambos hermanos durante y después de la guerra iniciaron un conflicto familiar que devino en la disolución de la sociedad en 1948”, detalló un estudio de perio.unlp.edu

Siempre se estimó que bajo el eslogan “All Day I Dream About Soccer” se creó la insignia de la marca, pero realmente deviene de la conjunción del nombre y del apodo de su fundador Adolf Dasslera, a quien se lo conocía también como Adi, por lo que el nombre de la marca combina su nombre con las primeras tres letras de su apellido.

Rolex

Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, con solo 24 años y el sueño de crear un pequeño pero elegante reloj de pulsera, fundó la empresa en 1905. La búsqueda del nombre no fue tarea sencilla ya que quería un nombre corto que pudiera ser pronunciado por todo el mundo.

“Traté de combinar las letras del alfabeto de todas las formas posibles. Esto me dio un centenar de nombres, pero ninguno de ellos se sintió muy bien. Una mañana, mientras montaba en la cubierta superior de un ómnibus de caballos a lo largo de Cheapside en la ciudad de Londres, un genio susurró ‘Rolex’ en mi oído”, aseguro Wilsdorf, información que se encuentra plasmada en su página web.

Zara

Amancio Ortega Gaona inició con una pequeña tienda en el noroeste de España la cual nombró “Zorba”, debido a una popular película del año 1964 denominada Zorba el griego, según detalló The New York Times. Este nombre no duró mucho ya que el reconocido film fue también inspiración de muchos otros locales, como de un pequeño bar situado a solo dos cuadras del local de Amancio.

A Ortega no le preocupo por demás perder su nombre y pese a que varios de sus moldes ya habían sido realizados bajo la insignia de “Zorba”, simplemente reordenó las letras para crear lo que hoy se conoce como el emblema del mundo de la fast fashion a nivel mundial.

Starbucks

Gordon Bowker, cofundador de la cadena de cafeterías Starbucks, aseguró que al pensar nombres para su proyecto, varios miles vinieron a su mente. Casi desesperadamente junto a su socio decidieron nombrarlo Cargo House. De repente Bowker encontró el camino en un simple mapa de lo que sería la cafetería más concurrida y famosa del mundo, cuyo nombre tiene raíces en la novela Moby-Dick.

“Alguien de alguna manera creó un viejo mapa minero de las Cascadas y el Monte Rainier, y había una antigua ciudad minera llamada Starbo. Tan pronto como vi a Starbo, yo, por supuesto, salté al primer oficial de Melville [llamado Starbuck] en ‘Moby-Dick'”, aseguró Bowker a Seattle Times.

Gatorade

A principios del verano de 1965, el entrenador asistente del equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida, los Florida Gators, se reunió con un equipo de médicos universitarios y les pidió que determinaran por qué tantos de sus jugadores estaban siendo afectados por enfermedades relacionadas con el calor. Es en este contexto donde nace el nombre y el producto Gatorade, en honor a al equipo de fútbol americano.

“Los investigadores luego tomaron sus hallazgos en el laboratorio y formularon científicamente una nueva y equilibrada bebida de hidratos de carbono-electrolitos que reemplazaría adecuadamente los componentes clave perdidos por los jugadores de Gator a través de la sudoración y el ejercicio “, aseguraron voceros de la firma Gatorade en su web.

