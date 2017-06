“Somos Venezuela y queremos libertad” el video que emociona al mundo

Un video se compartió este jueves en YouTube. El corto, de casi 3 minutos de duración, revela los momentos en que una joven venezolana se arma de valor para salir a marchar a las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“No somos de derecha, no somos de izquierda. Somos Venezuela y queremos libertad”, es el mensaje del video que muestra la “resistencia” de los venezolanos.

En el corto, se escuchan los mensajes de miedo que el chavismo transmite en la televisión, en caso que alguien quiera sumarse a las marchas opositoras al régimen militar de Nicolás Maduro.

“Prepárense para un tiempo de masacre y muerte si fracasara la revolución bolivariana”, se escucha decir a Maduro en uno de los discursos.

“Los francotiradores apuntan a la cabez, los sonidos que producen en la cabeza son como un chasquido”, dice otro miembro del chavismo.

“Yo quería construir 500 mil viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando., pero no porque no pueda construirlo sino porque pedí tu apoyo y no me lo diste”, amenaza Maduro al pueblo venezolano.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dice estar preparada para “matar a un maldito guarimbero”, y la joven decide salir de su hogar y sumarse a una marcha contra el chavismo.

El video se ha compartido en las redes sociales y muestra la terrible crisis que atraviesan el país al mando del dictador Nicolás Maduro.