Spotify le ofrece un cargo a Barack Obama

El gigante de la música en streaming publicó el lunes en su web una vacante de empleo para un puesto que denominó “presidente de las playlists”, cuyos requisitos eran ocho años de experiencia como presidente de una nación y haber recibido la distinción del premio Nobel de la Paz, en alusión al saliente mandatario estadounidense.

En caso de aceptar el puesto, Obama -quien abandonará la Casa Blanca en los próximos días para darle paso a Donald Trump – deberá identificar nuevas ideas para las listas de reproducción, informó hoy la agencia DPA.

Desde que elaboró sus primeras listas de reproducción públicas en agosto de 2015, Obama tiene más de 400.000 seguidores en Spotify, en tanto que en ocasiones anteriores ya había bromeado con trabajar en el servicio de streaming una vez que concluyera su mandato presidencial.

Según la mujer del embajador estadounidense en Suecia, Obama le había dicho a un grupo de diplomáticos que todavía estaba “esperando” una oferta de empleo en la compañía, con sede en Estocolmo.

“Hey @BarackObama, escuché que estás interesado en un puesto en Spotify. ¿Viste este?, le dijo Daniel Ek @eldsjal, CEO de la compañía, al saliente mandatario estadounidense a través de Twitter.

El mandatario, que seguirá trabajando en la fundación de la biblioteca presidencial, aún no ha confirmado sus planes a partir del 20 de enero, cuando asuma el cargo su sucesor, Donald Trump.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO

— Daniel Ek (@eldsjal) 9 de enero de 2017