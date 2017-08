Tras el ataque en Barcelona, los reyes de España visitaron a los heridos

En la mañana del sábado, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron a varios de los heridos por el atropello masivo en Barcelona. Fueron hasta el hospital en el que se encontraba la gente que sufrió el ataque el jueves 17 de agosto.

“Este atentado (…) no puede y no podrá con nosotros. No tenemos miedo ni lo tendremos nunca”, dijo el monarca durante la visita, citado por la agencia DPA.

Los reyes fueron recibidos en el Hospital del Mar, donde fueron internados muchos de los heridos por la proximidad con el lugar del ataque, por la ministra española de Sanidad, Dolors Montserrat.

Por la tarde, los reyes visitarán el lugar de los hechos y pasarán por Las Ramblas, “que son de todos”.