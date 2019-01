Trató de robarle a una luchadora de UFC y terminó con la cara destrozada

El domingo por la noche una joven estaba hablando por teléfono en la puerta de su casa en Río de Janeiro, Brasil, cuando un ladrón se puso detrás y la apuntó con un arma. Sin embargo, al delincuente no le fue muy bien ya que recibió una paliza de la luchadora de UFC.

“Dame el teléfono. No intentes nada porque estoy armado”, dijo el ladrón pero la mujer advirtió que la supuesta arma era muy suave por lo que no se intimidó y la dio dos puñetazos y una patada que lograron derribarlo. Luego, se le lanzó encima para inmovilizarlo.

“Cuando me percaté de su presencia, él ya estaba muy cerca de mí. Me preguntó la hora y aunque se la dije, no se fue. Así que oculté mi celular en mi cintura y luego él me quiso robar. Luego de golpearlo, lo atrapé en un mata león y listo, se terminó la historia”.

Poco después, el delincuente le pidió por favor que llamara a la policía: “Me imploró que lo dejara ir, pero yo estaba muy enojada y le dije que lo iban a detener. Y él me respondió que era lo mejor, que llamara para que lo vinieran a buscar. Creo que tenía miedo de que lo siguiera golpeando”, explicó la víctima.

Cuando los efectivos policiales llegaron pudieron comprobar que el ladrón efectivamente no tenía una pistola en su poder, sino que, tenía una réplica hecha en cartón.

Fuente: La Gaceta.