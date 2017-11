Trump pidió pena de muerte para el autor del atentado en Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump reclamó en su cuenta de Twitter que al autor del atentado de Nueva York, que dejó ocho muertos -entre ellos cinco argentinos- y 12 heridos, se le aplique la pena de muerte.

“El terrorista de NYC está orgulloso y pidió que la bandera del EI (grupo Estado Islámico) sea desplegada en su habitación del hospital. Mató a 8 personas e hirió gravemente a 12. DEBERÍA SER CONDENADO A MUERTE!”, escribió el mandatario en Twitter.

El presidente reconsideró su deseo de enviar al inmigrante uzbeko Sayfullo Saipov a la prisión militar de Guantánamo, en Cuba, y volvió a pedir la pena de muerte para Saipov.

Nueva York no contempla la pena capital en su sistema penal, que tiene la cadena perpetua como máxima condena, sí podría ser condenado a muerte por la justicia federal.

“Me encantaría enviar al terrorista de NYC a Guantánamo pero estadísticamente ese proceso toma mucho más tiempo que ir al sistema federal”, dijo Trump mediante tuits.

Y agregó: “También tiene algo de apropiado mantenerlo en el sitio del horrendo crimen que cometió. Deberíamos movernos rápido. PENA DE MUERTE!”.

Nadie detenido en suelo estadounidense ha sido enviado nunca a Guantánamo, y desde 2008 no fue trasladado allí ningún presunto extremista capturado en el extranjero. El ex presidente Barack Obama prometió cerrar ese penal y, aunque no pudo cumplir su promesa, consiguió reducir la población carcelaria de 242 a 41 presos con la transferencia de casi dos centenares de individuos a terceros países.

