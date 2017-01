Trump reconoció que Rusia pudo estar tras los ciberataques electorales

Respecto a los hackeos y filtraciones sobre los documentos del partido demócrata durante la campaña, Trump dejó deslizar la presencia rusa, aunque también se dirigió a China.

“Creo que fue Rusia”, dijo el presidente electo, aunque hizo la salvedad de que son muchos los países interesados en espiar a Estados Unidos y volvió a deslizar la sospecha sobre China.

Trump aseguró que las agencias de inteligencia son necesarias y que la mayoría de los países hacen uso de ellas. Ante las preguntas sobre una posible amenaza rusa, Trump aceptó que Rusia pueda espiarlos, pero no más que otros países y volvió a señalar a China.

Estados Unidos está sufriendo ciberataques de “todo el mundo”, “ya sea Rusia, China o cualquiera”, manifestó el presidente electo.

Sin embargo, Trump dijo que el ciberataque “nunca volverá” a ocurrir a partir de que él llegue a la Casa Blanca, ya que aseguró ser extremadamente consiente de los peligros del espionaje.

Para hacer frente al ciberespionaje y a la seguridad nacional, Trump aseguró que tanto él como el partido republicano tomaron la medidas necesarias para no sufrir violaciones.

“Hackear es terrible, no tendría que haber ocurrido, pero miren lo que descubrimos con esto, que Hillary tenía las preguntas del debate y no lo reportó, y no dijo nada. Imaginen qué hubiera dicho la prensa si Trump hubiera tenido las preguntas del debate”, dijo Trump.

Respecto a sus relaciones con Rusia, Trump aseguró que no tiene relaciones especiales con Rusia: “No tengo tratos con Rusia, no tengo negocios con Rusioa ni bienes, ni intereses.”

Sin embargo, el magnate inmobiliario dejó en claro la necesidad de reconstruir los lazos con Rusia respecto a la “horrible” relación que existe actualmente.

“Rusia puede ayudarnos a luchar contra el Estado Islámico”, aseguró Trump en la rueda de prensa y agregó que “esta administración (la de Barack Obama) creó ISIS”.

“No sé si me voy a llevar bien con Putin, espero que sí, pero si a Putin le gusta Trump es porque podemos combatir juntos a ISIS”.