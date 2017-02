Trump ya tiene fechas y costos para construir el muro con México

La Casa Blanca no detiene sus planes para iniciar lo antes posible la construcción del muro en la frontera con México, para cumplir así una de las principales promesas de campaña de Donald Trump, y ya trazó fechas y pasos necesarios para llevar adelante la obra.

El sábado, Trump expresó que “la construcción del muro con México comenzará mucho antes de lo programado”. En ese sentido, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de la seguridad fronteriza, informó los plazos en un portal dirigido a las empresas que quieren hacer negocios con el Gobierno, con su fase inicial en marzo y la final adjudicación en abril.

El próximo mes se comenzará a aceptar los prototipos de la construcción. Para ello, el 6 de marzo la Oficina publicará un formulario para que las empresas puedan enviar sus propuestas para el diseño y la construcción de “diferentes modelos de la estructura del muro” en las “proximidades” de la frontera entre EEUU y México.

Las firmas interesadas deberán apurarse, ya que tendrán que entregar sus conceptos y diseños antes del 10 de marzo.

El 20 de marzo, las autoridades elegirán a los mejores proyectos y comunicarán quiénes son los finalistas.

El 24, los proveedores que estén en la siguiente fase deberán renovar sus ofertas con un precio adjunto. Además, las constructoras tienen que incluir “una opción para añadir millas adicionales” al muro entre los dos países.

El proceso de evaluación culminaría a mediados de abril, fecha en la que el gobierno firmaría los contratos con el ganador de la licitación.

En cuanto al precio, el costo estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los alrededor de USD 8.000 millones que calculó inicialmente Trump, hasta los USD 21.600 millones, según los últimos cálculos del Departamento de Seguridad Nacional. A su vez, El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, estimó el presupuesto de la obra en USD 15.000 millones.

Según la oficina que maneja el presupuesto del Gobierno, la barrera tiene un costo estimado de USD 6,5 millones por milla (1600 metros) para una reja que impida el paso pedestre, mientras que una estructura que detenga a vehículos costará USD 1,8 millón por milla.

El reporte de Seguridad Nacional propone una fase inicial que extendería las cercas 42 kilómetros y una segunda etapa que sumaría 243 kilómetros además de 437 kilómetros de “reemplazo” en donde ya se instaló un cercado, según el funcionario. Esas dos fases tendrían un costo de USD 5.000 millones.

El precio final dependerá en gran parte de la altura, los materiales y otras especificaciones que aún no se definen.

Granite Construction Inc., Vulcan Materials Co. y Martin Marrieta Materials Inc. se encuentran entre las empresas que podrían presentar ofertas. Kiewit Corp. construyó uno de los tramos de cercado más costosos hasta ahora, con un precio de alrededor de USD 16 millones por milla un proyecto en San Diego que involucró el relleno de un profundo cañón conocido como Barranco de los Traficantes (Smuggler’s Gulch).

La fábrica de cemento Cemex SAB también es percibida como una potencial beneficiaria pese a tener su sede en México.

