Una madre festejó el asesinato de su hijo: “Me alegro de que te hayas muerto”

Un ciclista británico fue asesinado el sábado pasado por un cazador que lo confundió con un animal salvaje en los Alpes franceses. La noticia provocó tristeza en su entorno, pero su propia madre festejó: “Espero que te pudras en el infierno”.

“Espero que te pudras en el infierno, Mark Thomas Sutton. Mi única decepción es que te moriste en el acto”, escribió Katrina en su Facebook, informó el sitio británico The Sun.

“Me molestaron los comentarios de qué buen tipo que era”, reconoció a su vez Toghill, de 32 años. Su hermano abusó sexualmente de ella y la golpeó “unas cien veces” desde que tenía ocho.

“Se aprovechaba de mí en su dormitorio cuando mi mamá estaba en el piso de abajo de la casa. Me amenazaba con que si le contaba a alguien me iba a matar, que me iban a odiar todos y que nadie me iba a creer”, relató la mujer.