Video: “Buena suerte con el muro”, el video que muestra lo difícil que sería el plan de Trump

El presidente de Estados Unidos Donald Trump , sigue firme con su postura de construir un muro en la frontera con México. Este jueves, el magnate inmobiliario desató una crisis con el país vecino por sus amenazas para que paguen el muro que él ordenó construir en la frontera común, que derivó en la cancelación de la reunión con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, del próximo martes en la Casa Blanca.

A pesar de las intenciones de Trump, hay mucha gente que está en contra de esta construcción y eso se hizo ver en las redes sociales. Ayer, los tuiteros en Estados Unidos rescataron un video de octubre de 2016, realizado por el medio The Intercept, que muestra a través de fotografías satelitales esta gran distancia y las condiciones geográficas complejas de la zona. La versión en Vimeo del video tiene más de 560.000 reproducciones. Se titula: Best of Luck with that wall (Buena suerte con ese muro).

El cineasta Josh Begley y la documentalista Laura Poitras (una de las periodistas que publicó los documentos filtrados de Edward Snowden), crearon el video a partir de más de 200.000 fotografías satelitales tomadas de Google Maps y unidas para dar la impresión de que una cámara viaja a través de ella de punta a punta, según informa el diario El País.

La reunión que no se hizo

Tras firmar este miércoles una orden ejecutiva para comenzar “en meses” la construcción de ese muro con el objetivo de frenar la inmigración ilegal a EE.UU., a primera hora de hoy Trump amenazó con cancelar su reunión con Peña Nieto si México no estaba dispuesto a pagar por esa “tan necesaria” barrera.

“Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando pese a que tiene, además, la oficial asignada al presidente de EE.UU. (@POTUS).

La respuesta de Peña Nieto no se hizo esperar y también llegó a través de Twitter. “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, afirmó el mandatario mexicano.