Violaron, drogaron y mataron a una joven de 16 años en Roma

Desirée Mariottini, de 16 años, fue drogada hace dos días con heroína hasta que quedó inconsciente, por un grupo de nordafricanos que trafican estupefacientes en una barraca abandonada del otrora barrio tradicional romano de San Lorenzo. No se sabe cuántos fueron, hay quien afirma que más de una docena, los que después la violaron y asesinaron. Italia está conmovida por el caso y crece la furia contra los migrantes irregulares, especialmente a los que llaman “estos negros”.

Salvini, que además de ministro del Interior es viceprimer ministro, acudió de inmediato a San Lorenzo apenas se supo que había sido encontrado el cadáver de Desiree. Fue recibido por 50 militantes de los “centros sociales” de la izquierda dura al grito de “¡chacal!” y ovacionado por los vecinos y grupos de partidarios.

Varios testigos contaron a la policía lo que vieron y tres norafricanos han sido apresados, mientras otra docena están siendo interrogados, porque los culpables son una verdadera patota de traficantes y violadores, acusados además de homicidio voluntario.

San Lorenzo era un barrio de trabajadores y clase media que fue en parte arrasado por las bombas que tiraron los aliados sobre Roma en 1943. Una serie de edificios semidestruídos quedaron así abandonados y se convirtieron en refugios de inmigrantes pobrísimos y desbandados que son los terminales del negocio de la heroína manejado, según los vecinos, por la camorra.

Esos lugares son llamados las barracas. En la “Casa de la Droga” también hay inmigrantes que no tienen nada que ver con los estupefacientes pero no les queda mucho tiempo: el ministro Matteo Salvini prometió que “volveré con las excavadoras”. De la barraca de vía Lucani no quedará pronto ni el recién cartel pintado que dice: “Justicia para Desirée, San Lorenzo no olvida”.