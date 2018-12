En abril habilitaron la señal de WiFi en La Isla y desde hace un mes dejó de funcionar

Desde hace un mes los chicos de La Isla están esperando que el municipio solucione el problema, pero como ellos dicen, parece que para Castañeda (el intendente departamental) las prioridades pasan por otro lado.

“De un día para el otro dejo de funcionar”, contó uno de los chicos de la zona, que tres veces al días, casi religiosamente, se va a la plaza y hace la prueba de rigor con la esperanza de que el ícono de señal se active. “Nos hemos quejado en las radios, mis viejos lo han denunciado en el municipio, pero nada”.

Sin conexión

Si bien, a ciencia cierta, se desconocen las verdaderas causas de la desconexión, en poblado precordillerano se rumorea que el municipio no se estaría haciendo cargo de los costos del servicio y por eso la antena ya no emite señal. Otros aseguran que hay un tire y afloje entre una asociación gaucha de la zona y el ejecutivo municipal, ya que este último no le estaría pagando a los gauchos los costos del consumo eléctrico que la antena necesita para que funcione. Lo cierto es que (y mas allá de los dimes y diretes), cuando se habilitó el servicio, el propio intendente, Jorge Castañeda, salió a decir en los medios de comunicación que esta política de Estado era parte de un leitmotiv en su gestión: la inclusión y generar oportunidad para todos.

“Puro verso nomas”, dijo con bronca otro de los adolescentes afectasdos. “Porque con esto yo no me siento incluido ni tampoco con oportunidad”.

El servicio no solo les permitía a los chicos conectarse con el mundo a través de Internet, sino también hacer uso de las redes sociales y, principalmente, WhatsApp.