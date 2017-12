Alerta vecinal por la instalación de otro comercio nocturno en Libertador y Cabañas

“El nuevo negocio está haciendo todos los trámites de habilitación y desde el municipio se le ha dado un certificado para que pueda iniciar los trámites en Salud Pública y Bomberos” , contó Juan Cruz Córdoba, secretario de Gobierno de Rivadavia “El expediente ha entrado como resto bar y no como boliche, es decir sería otro comercio similar a los que ya están funcionando en la zona”.

Según explicó Córdoba, el municipio hizo las inspecciones de instalación eléctrica y están todas en condiciones. No obstante, se le ha pedido que de manera urgente, tramite las correspondientes habilitaciones o autorizaciones en Salud Pública y Bomberos, para otorgar la habilitación final.

El funcionario recordó que, ni el recientemente instalado ni los negocios nocturnos que vienen funcionando desde hace un tiempo en la zona puede amplificar sonido musical ni tampoco funcionar como boliches. Ya que en el mes de septiembre de este año se puso en vigencia la ordenanza municipal que lo prohíbe.

“El impacto de Libertador, desde Meglioli hasta Santa María de Oro, es importante y creo que eso no se va a revertir”, manifestó Córdoba “Nosotros pretendemos que la instalación de un negocio no sea un dolor de cabezas para el vecino, sino por el contrario, que sientan que tie-nen un lugar lindo cerca y no un caos”