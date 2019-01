En Ambiente no hay expediente sobre los cambios del Safari

La semana pasada los organizadores del “Safari Tras las Sierras”, confirmaron oficialmente la fecha de realización pero también informaron que hay cambios en las clasificaciones y en la carrera final de 35 kilómetros (ver nota relacionada); y esto último fue lo que puso en estado de alerta a los que velan por la protección del Valle.

En este marco, una alta fuente de la secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, dijo:

“Oficialmente nosotros no sabemos nada al respecto, porque no hay expediente presentado. De todos modos todavía los organizadores del Safari tienen tiempo de presentar la carpeta con los circuitos, como lo tienen que hacer todos los años”.

La fuente, si bien puso paños fríos a las inquietudes de los que defienden el patrimonio ambiental de Valle Fértil, remarcó que los organizadores de la competencia deben sí o sí presentar en dicha secretaría los circuitos de las diferentes categorías participantes.

“Creo que antes de hablar hay que esperar, porque todavía no hay nada oficial. No obstante creemos que los organizadores no van a transgredir nada de lo hablado y pactado ya que eso iría en contra de la realización de la competencia”.