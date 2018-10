Atampiz asegura que la asistencia social nunca se suspendió en el municipio

Tras la polémica desatada ayer por la suspensión de las actividades municipales en medio de los destrozos que el viento zonda estaba generando en el departamento (ver mota relacionada), en dialogo con DIARIO HUARPE, el intendente Miguel Atampiz, explicó los por menores de la situación y denunció que por detrás de las acciones y criticas hubo intereses políticos partidarios.

Solo en la administración

Según el jefe comunal las actividades municipales se suspendieron solo en el ámbito administrativo y no en la asistencia social.

“Se decidió suspender las actividades administrativas, porque el sistema se había caído y en algunas oficinas no había luz”, empezó diciendo Atampiz. “Además en la mayoría de las áreas trabajan mujeres, y como ya se había anunciado que el viento iba a ser más fuerte al mediodía, se autorizó a que se retiraran por la peligrosidad de la situación”.

En este marco el jefe comunal también aseguró que las tareas de auxilio, de asistencia social y de reparación de tendido eléctrico, retiro de ramas, entre otras actividades de emergencia, jamás se suspendieron.

“Al contrario”, manifestó Atampiz “Los muchachos estuvieron en las calles trabajando más que nunca”.

Internas miserables

En cuanto a la falta de atención que se dio en el caso del racho caído por el viento, el intendente zondino señaló a dos de los obreros municipales como los responsables de la desatención e incumplimiento de la función pública.

“El trabajo se lo encargamos a Javier Salinas y Juan Bravo”, explicó Atampiz “Pero llegaron al lugar, miraron lo que había pasado, y a las 10 y media se fueron a sus casas”; y luego agregó: “Salinas y Bravo, le responden a Monla; y creo con eso digo todo no?”.

Quiere volver

Vale destacar que hace un par de semanas el ex intendente Cesar Monla, anunció que quiere volver a ocupar el cargo que Atampiz le arrebató en el 2015. Por lo tanto, esta sería una de las primeras estrategias, supuestamente, pergeñada por el pre candidato, con el objetivo de quebrar y/o desprestigiar la gestión del actual jefe comunal.

“Yo entiendo que en las disputas políticas todo vale”, dijo Atampiz “pero me parece que con la necesidad de la gente, no”.

Sanciones

A la hora de confirmar si va o no a sancionar a los empleados municipales por el incumplimiento de la orden y función, el jefe comunal aseguró que no los va penar, pero que sí los va a controlar más de cerca, para que no vuelvan a cometer el mismo error, motivados por las cuestiones políticas partidarias.

“Es lamentable que pasen este tipo de cosas, pero las internas ya empezaron”, dijo Atampiz.

La ayuda

En relación a la ayuda que recibió la persona a quien el viento le tiró el rancho, el intendente Miguel Atampiz le aseguró a DIARIO HUARPE que a través de Acción Social del municipio le han entregado ropa, una cama con colchón, mercadería y por estas horas y con personal de obras y servicios municipales, le están levantado una habitación provisoria, ya que no solo el lugar donde está instalado es del Estado provincial, sino que también esta persona ya están censada para las próximas viviendas del IPV que se entregarán en el departamento de Zonda.