Bolsas biodegradables: los concejales que se abstuvieron, lo hicieron para estudiar el proyecto

El proyecto de ordenanza del Concejo Deliberante de la Capital que obligaba a los supermercados e hipermercados a entregar bolsas biodegradables no fue aprobado y 7 de los 12 concejales decidieron abstenerse. Si bien antes el proyecto había sido aprobado pero volvió al concejo por el veto del intendente Franco Aranda, ahora los ediles que no dieron la afirmativa explicaron que lo hicieron para continuar estudiando la iniciativa.

Los bloques que se abstuvieron fueron Producción y Trabajo y el oficialismo. El primero de los bloques había votado a favor en el primer proyecto pero la titular del bloque, Silvia Olmos, explicó que “todos los concejales del bloque (2) nos abstuvimos porque antes no habíamos obtenido bien la información de qué se trataba. Nosotros estuvimos reunidos con la gente del Sindicato del Plástico y nos explicaron bien cómo era el proceso de las bolsas degradables. Entonces pensamos estudiar más a fondo el proyecto”.

“Esa ordenanza no se vio bien a fondo. Lo que pasó es que salió esa ordenanza y luego se vetó. Primero la votamos sin verla a fondo. Esto no suele suceder, fue un error y es la primera vez que nos pasa. No se profundizó en esta ocasión. De ahora en adelante no vamos a volver a cometer este tipo de error”, contó la edil.

Por otro lado, desde el oficialismo, el concejal Daniel Álamos mencionó: “Nosotros no podemos exigirle a empresas multinacionales como las de los supermercados o hipermercados de la provincia a que entreguen bolsas. Desde el bloque que presentó la ordenanza (Cambiemos) pretendía que la sacáramos como estaba y no puede ser así, así que decidimos abstenernos. Acordamos abstenernos para seguir ajustando el proyecto, tenemos que estudiarlo”.

“Nosotros la vez anterior no votamos a favor, no fue una votación unánime ya que terminó 7 votos afirmativos contra 5 negativos y eso permitió la aprobación, explicó el edil.

Fundamentando la abstención y hablando del marco laboral de los trabajadores de las bolsas plásticas, Álamos mencionó que realizaron “un análisis tras una charla pormenorizada que nos dieron profesionales del Sindicato del Plástico. En San Juan hay alrededor de 5 empresas que se dedican a esta actividad y que sustentan a unas 400 familias”