Buscan que el BID financie la prefactibilidad del matadero municipal

En el mes de febrero comenzó la construcción de Centro de Faena, lo que más bien se conoce como el nuevo matadero con el que contará la provincia. Si bien la construcción no estará lista este año, ya empezaron a pensar qué harán con el actual matadero que quedará sin actividad.

Como la utilidad que le pueden dar es variada, desde la Municipalidad de la Capital quieren tener con precisión qué es lo que más conviene hacer con ese edificio y espacio que se ubica en inmediaciones de Benavídez y Rawson.

Por este motivo, el intendente Franco Aranda busca que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financie los estudios de prefactibilidad, lo que arrojará la precisión exacta de qué es lo que se puede hacer en ese lugar.

Es que es de gran interés para el intendente que se haga lo correcto ya que en la zona se levantará el Centro Judicial y se espera una valuación del lugar.

“Estamos en la parte de juntar los papeles correspondientes porque es un tramite complejos. De todos modos tenemos tiempo para esta etapa porque hasta que no esté el matadero nuevo, no podemos disponer de este previo. Yo creo que no habrá ningún problema para que el BID financie la prefactibilidad”, contó Aranda quien detalló que los documentos correspondientes podrían estar listos a comienzo de junio.