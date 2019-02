Franco Aranda, intendente de Capital va por la reelección, pero antes deberá enfrentarse en las PASO, al ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi, el otro candidato de Todos por Capital. En este marco habló con Diario Huarpe. Explicó por qué tuvo que sacar los árboles de la Peatonal, opinó sobre la conformación de la lista de Baistrocchi. Habló también de la polémica que inició Rodolfo Colombo por los fondos destinados a la comuna.

-¿Cómo toma las voces en contra que generó la remodelación de la Peatonal?.

-Tratamos de escuchar todas las críticas. Luego las filtramos. Aquellas críticas que son constructiva, uno las tiene que tomar para mejorar. Y están las que tienen una segunda intensión . No podemos negar que es un problema que ha sido muy politizado.

-¿Cree que hay sectores que sacaron partido con esto?

-Seguramente. Pero nosotros agachamos la cabeza y seguimos trabajando. Entendemos que la Peatonal todavía está en obra. No veo que se critique en la provincia las obras que se están ejecutando. La Peatonal es una vidriera. Sabemos que cada cosa nueva que se hace hay muchas cámaras encima y tratan de generar comentarios en contra. De todos modos la parte más criticada de la Peatonal tiene que ver con calle Rivadavia, por el tema del arbolado público. Este aspecto fue muy difícil para nosotros porque cuando levantamos el piso, jamás nos imaginamos que íbamos a encontrar las raíces en ese estado, producto de muchos años de sequía. Convocamos a los especialistas y nos asesoraron. Nos dijeron que se iban a caer.

Si un árbol se hubiese caído y matado a una persona, no me lo perdono más. Por eso tomé la decisión de reemplazarlos. Fue una decisión difícil porque políticamente jugó en contra mía. Pero tengo que tomar decisiones y la vida está primero. Decidimos sacar los árboles porque priorizamos la vida de las personas.

Elegimos el árbol más grande y de crecimiento más rápido porque sabemos que el problema es la sombra. Pero cuando todo esté listo, la gente podrá levantar la mirada y podrá observar un lugar sin contaminación visual, sin cables. Está todo soterrado. Es seguro contra incendios e incluso contra sismos.

Pusimos todo lo que creímos que fuese mejor y que se evalúe una vez que se concluya. La idea es terminar la primera etapa en febrero. La segunda etapa tiene que ver con las marquesinas y el mejoramiento de los comercios.

-¿Qué sensación le genera volver al ruedo de las campañas?

-Caminar la calle nuevamente no va a ser una novedad porque lo vengo haciendo hace mucho. Tratamos de tener presencia en todos los barrios y de hablar con todos los vecinos. En época de campaña aumentaremos las frecuencias de la caminata. Pero es lo que venimos haciendo en los 3 años de gestión.

-¿Se imaginaba tener una interna dentro del partido?.

-En algún momento le dije al Gobernador que si tenía que haber PASO en Capital yo estaba totalmente de acuerdo. Yo soy un producto de las Paso. Me tocó enfrentar a un compañero, que en ese momento era el Ministro de Turismo. Es por eso que si me pongo en contra de las Paso sería ponerme en contra de mis principios.

-¿Qué opina sobre la conformación de lista de Baistrocchi en la que hay varios dirigentes de las Juntas Departamentales?.

-Lo he leído. Dijo que estaba conteniendo a varios referentes de las Juntas Departamentales. Lo respeto mucho. También hay un sector de Marcelo Lima que está trabajando con él. El gremio Municipal también y un sector del Bloquismo. Pero nosotros también tenemos los nuestros. Nosotros ponemos la mirada en contener al vecino. Cuando digo esto, no solo lo digo, sino que lo muestro con hechos para llegar con soluciones. También plasmamos en nuestra lista presidentes mujeres de uniones vecinales, porque la participación ciudadana tiene que ver con encontrar el mejor destino de Capital y para ello, nadie mejor que contar con el vecino.

-Hubo polémica entre Baistrocchi y Rodolfo Colombo por los fondos que se destinaron a Capital. ¿Qué análisis hace de esto?.

-La polémica la plantea Colombo. Él dice que se está menospreciando al vecino de Capital. Es cierto que en los aumentos que se dieron a los municipios, probablemente el de Capital sea el menor. Pero no es menos cierto que ese aumento está por encima de la inflación de 2018. Estamos recibiendo un 58% más, por ende estamos por encima. Sin embargo no lo sentí a Colombo opinar de los jubilados. Sobre todo de los jubilados de Capital. Cuando dijo que la nueva fórmula previsional iba a ser que cobraran más. La realidad es que , no solo no cobraron más, sino que cobraron menos. Tanto así que no pueden cubrirse de la inflación.

-¿Se vienen cambios en la Feria Municipal?

-Ya hicimos refacciones, pero estamos planificando una remodelación profunda. La idea es que el lugar se convierta en un paseo donde la gente pueda, además de comprar frutas y verduras, pueda tener un sector gastronómico y hasta propuestas artísticas.

-¿Qué balance hace de estos tres años de gestión?.

-El balance es positivo, con logros importantes. Dimos soluciones a muchos barrios, entendiendo que queda mucho por solucionar y crecer. Las ciudades son dinámicas tienen que crecer. Seguiremos tratando de que los chicos tengan su espacio. Por eso recuperamos más de 30 plazas. Nos interesa la seguridad. Podemos aportar con iluminación en varios sectores. Igual que las alarmas comunitarias. Es un granito que aportamos. La seguridad vial fue una bandera que tuvimos. Cambiamos semáforos y los tecnificamos. Un fuerte trabajo con escuelas y monitores urbanos. Todavía nos queda mucho trabajo pendiente.

Trabajamos también en una ciudad inclusiva. Ya construimos 200 rampas y recuperamos 31 mil metros cuadrados de veredas.