Inician con el nuevo método para la disminución de la población de palomas

Uno de los problemas que encararon desde la gestión de Franco Aranda en Capital fue la sobrepoblación de palomas que existe en el radio céntrico. Durante años los diferentes Gobiernos municipales intentaron bajar la población de este tipo de aves y desde esta semana iniciarán una nueva modalidad, la misma que se presentó semanas atrás.

Desde la municipalidad, esta semana comenzarán a trabajar en una especie de prueba piloto en el Edificio 9 de Julio. Es que detectaron que allí existe una gran población y fue ese el lugar elegido para probar esta nueva modalidad que consiste en un alimento que apunta a la esterilización de la ave.

El intendente de la Capital, Franco Aranda, contó que “la idea es ir disminuyendo la población de palomas con un método científico. Se trabaja con un alimento que hace una especia de esterilización y con eso vamos a disminuir la población de las palomas. Este alimento no les hace mal, sino lo que hace es que el huevo que ponen es que no pueda transformase, reproducirse y de esa manera habrá menos población, sin tener que exterminarlas, algo que no nos parece razonable”.

El nuevo modo de combate de la población de esta ave fue llevado adelante con la Universidad Nacional de San Juan tras la firma de un convenio entre la casa de altos estudios y el municipio.

Según explicó el propio intendente, el alimento que se les proporcionará a las palomas, sólo produce efecto en estas aves y no en otro tipo de pájaros de características similares o animales.

De acuerdo a cómo vaya desarrollándose el método de disminución de la población de palomas, va a ir llevándose adelante en otros lugares del radio céntrico hasta llegar a las diferentes zonas del departamento Capital.