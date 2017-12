Con $600 mil cambian el sistema informático de Rivadavia

Con el objetivo de brindar un servicio eficiente y eficaz al vecino, el ejecutivo municipal decidió cambiar el sistema integral informático.

El nuevo sistema es acorde a la medida y necesidad de la municipalidad

El vecino ahora va a poder descargar las boletas de pago de la tasa municipal, su resumen de cuenta, o consultar cualquier otro dato que requiera en relación con la municpalidad

Además, el sistema le va a permitir al municipio mayor seguridad en materia de archivo de datos, ya que todos se van a ir guardando en una nube

El sistema es de muy fácil utilización.

Y va a tener mayor ligereza operativa

Diez años, sin actualización informática, para los tiempos que corren, son una eternidad.

Con el nuevo sistema, el municipio pretende allanar el acceso del contribuyente al municipio, y en esa línea mover la aguja de los morosos, que en la actualidad supera el 50 por ciento.

“La tasa municipal oscila entre los 100 a 150 pesos por mes”, manifestó Martín “y entendemos que muchas veces los vecinos no pagan, no porque no tienen ese dinero, sino porque no tienen la facilidad y acceso de llegar a la boleta”.