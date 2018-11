Cónclave en Trinidad por los conflictos bolicheros

Con la intención de mediar para buscar soluciones a la problemática que viene arrastrándose desde hace años en la zona bolichera de Trinidad, la municipalidad de la Capital convocó a las partes (vecinos, policía y bolicheros) a una nueva reunión. En el encuentro hubo debate y compromisos para disminuir las molestias; no obstante, en un mes se volverán a juntar para evaluar la evolución de lo hablado y acordado.

“Hemos convocado a todas las partes involucradas para dialogar y entre todos buscar soluciones”, dijo Fernando Guerrero, de la Dirección de comercio de la municipalidad. “La idea es que hablemos y nos escuchemos para ver si entre todos encontramos los caminos de la solución”.

Al encuentor asistieron una decena de vecinos, personal de la comisaría tercera, el propietario del boliche Luna Morena y los funcionarios de la Capital.

“Nosotros queremos vivir en paz”, dijo una de las vecinas, “porque cuando nos vinimos a vivir a aquí, no habían boliches, y todo era tranquilo, pero cuando llegaron, de miércoles a domingo, nuestras vidas se alteraron”.

Habilitado

Según los funcionarios municipales, Luna Morena cumple con todos los requisitos de habilitación. No solo los que tienen que ver con los municipales, sino también con los que exige provincia. Por lo tanto la actividad en el lugar no se puede prohibir. No obstante y ante las reiteradas denuncias por ruidos molestos y disturbios en la vía pública, la municipalidad, y todos los otros organismos de control, están con la lupa puesta en este sector. Porque no solamente es Luna Morena el boliche de los conflictos, sino también Quattro, que hace unas semanas ocasionó molestias en la vecinal por la música a volumen altísimo.

“A ver”, explicó Guerrero, “si bien los dos propietarios cumplen con todas las habilitaciones que se le piden, eso no significa que sean pasibles de infracción. Los dos este año han sido multados y clausurados, y si no cumplen con lo que dice la ley y lo pactado, será motivo para que desde la municipalidad se pueda sugerir al juez la clausura definitiva”.

Según Guerrero, el intendente Aranda ha ordenado elevar los controles de insonorización y de capacidad en los dos boliches; y entre otras medidas, la de propiciar el diálogo, el acuerdo y el respeto entre las partes.

“Nosotros vamos a ser intransigentes con esto”, dijo Guerrero “y también le estamos pidiendo a la comisaría tercera que nos ayude en el control de los que sucede en el afuera”.

Lo acordado

En la reunión, las autoridades de la seccional tercera se pusieron a disposición de los vecinos y aseguraron que van a reforzar los controles en toda la zona para cuando haya actividad nocturna.

Por su parte, el propietario de Luna Morena se comprometió a cumplir con la normativa vigente en relación a los ruidos molestos y a sacar la seguridad privada a las calles mientras haya mayor movimiento, es decir cuando al ingreso y egreso del boliche.

La reunión culminó con la propuesta de una de las vecinas, que desconfiando de los compromisos y promesas manifestadas, sugirió una nueva reunión en treinta días para evaluar lo sucedido en el tiempo.

