De los Ríos aseguró que Astica no va a perder el Nivel Superior

Tras la polémica que se generó en torno al supuesto traslado a San Agustín de la Tecnicatura de Nivel Superior que se dicta en Astica (ver nota relacionada), el ministro de Educación, salió a decir que este año la carrera no se toca y que para mediados del 2018, en Astica se va a realizar un foro ciudadano para definir qué orientación implementar.

Ante la posibilidad de traslado de la Tecnicatura de Nivel Superior a San Agustín el titular de Educación provincial manifestó reflexionando:

“Pensemos en esto, cada vez que el gobierno provincial hace algo en la sociedad, es para mejorar la realidad y las condiciones de los ciudadanos. Pero no siempre esas acciones van por la misma vereda de los intereses personales y sectoriales. Entonces, si tenemos una carrera de Nivel Superior que tienen cuatro alumnos, con una orientación que no tiene una inserción laboral. ¿Qué estamos haciendo con esas criaturas o señores que se van a recibir?. Estamos generándoles expectativas, para que luego no tengan inserción laboral”