Defensoría del Pueblo pide a Diputados, evalúe ampliar la ley que protege el acuífero jachallero

A partir de febrero los escritos legales comenzaron a danzar en los diferentes organismos del Estado, en el marco de las supuestas exploraciones mineras que se estaban haciendo en la zona del acuífero más importante que tiene Jáchal; y mediante el cual, casi la totalidad de la población norteña se abastece de agua potable.

Las acciones generaron revuelo aquí y allá. Hubo desmentidas, argumentos falaces, portazos, discusiones y entreveros. Y en el medio, el pueblo jachallero, confundido. Pero a medida que las acciones y denuncias avanzaban, el panorama de incertidumbre se fue aclarando y al final se confirmó que sí se habían estado haciendo exploraciones en la zona.

A partir de ello las discusiones pasaron a los estadios de si las exploraciones habían sido lejos o cerca, afuera o adentro; mientras el Concejo Deliberante de Jáchal ardía con el pedido del Concejal Jorge Morales de una Consulta Popular. La petición no prosperó, porque el oficialismo le bajo el pulgar. No obstante los tires y aflojes, las denuncias y contradenuncias no aflojaron, y los escritos legales llegaron a la Defensoría del Pueblo. Quien hace unos días se expresó y resolvió que la discusión pase ahora a la Cámara de Diputados, para que en tablas se evalúe el estudio de la factibilidad de ampliar el área de protección prevista por la Ley Nº 1086 – L del Digesto Jurídico. Todo ello conforme a las fundamentaciones vertidas en los considerandos de dicha Resolución.

Quedó chiquita

El reclamo puntual se basa en que la ley en cuestión (la 1086 – L), es angosta en materia de protección; y ante ello, se solicita al cuerpo legislativo provincial que se estudie su ampliación. Básicamente, para proteger la totalidad del acuífero desde sus nacientes. Y todo ello, rezan los considerando de la resolución, en el marco también de los anuncios que en el mes de agosto de este año, hicieran los funcionarios del gobierno provincial y municipal, en diferentes medios de comunicación, en los cuales decían que en unos días más se iba a enviar a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley mediante el cual se iba a prohibir en la zona toda actividad extractiva, de agricultura intensiva y extensiva, de ganadería, de turismo a gran escala y de megaminería. Justamente, para no dejar hueco que pusiera en riesgo la cuenca hídrica de Jáchal.

Los días pasaron; las semanas también, y el proyecto no apareció.

Por esto y todo lo demás, los jachalleros, y ahora la Defensoría del Pueblo, solicitan a los funcionarios públicos que se actúe en consecuencia. Es que urge saber qué se va a hacer con esta Ley, porque en juego está, ni más ni menos, que una de las cuencas hídrica más importante del Norte sanjuanino.