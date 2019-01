Dejaron sin luz a más de 180 familias y niegan que haya orden de desalojo

Según contaron las familias de los asentamientos de Rivadavia sobre las 6:30, las más de 190 familias se despertaron con el relincho y trote de los caballos de la policía Montada entre los angostos pasillos interno que divide el rancherío. Y de repente las heladeras y ventiladores dejaron de funcionar. Es que junto al grupo GERA, los técnicos de Energía San Juan desconectaron todas las instalaciones clandestinas de los dos asentamientos.

“No dejaron sin luz. Así no más y sin aviso” , le dijo a DIARIO HUARPE , Alejandra la referente del Pellegrini “Supuestamente, nos han dicho que es por protección, pero no dejan sin poder enfriar los remedios y los alimentos”.

El cuadro de la situación es complejo y desesperante; y si bien el riesgo de las conexiones clandestinas y mal hechas, agudiza el riesgo de electrocución e incendio, la desconexión vulnera aún más la ajetreada supervivencia.

“Tenemos cuatro personas insulinas dependiente”, dijo otra vecina de los asentamientos, “y con esto que no hay luz, no pueden refrigerar la insulina. Esto es una locura. No están asfixiando para que nos vayamos”.