Desde hace 4 días el servicio de telefonía fija y móvil anda como quiere

Si bien la problemática se arrastra desde hace años, incluso con juicios millonarios ganados contra las empresas, el servicio de telefonía móvil y fija del Valle siguen siendo paupérrimos.

A la hora de analizar la situación los técnicos y especialistas del rubro siguen apuntando sobre lo mismo: falta inversión.

Hace un tiempo atrás la causa se judicializó y las empresa de telefonía móvil Claro tuvo que desembolsar a favor de los usuarios vallistos alrededor de 2 millones de pesos (ver nota relacionada). Pero evidentemente la multa para las empresas no son significativas ya que el servicio sigue siendo deficiente.

El servicio no solo es deficiente para los usuarios de la telefonía celular sino también para los de la fija.

Es más, ante la problemática, muchos de los vallistos, han tenido que viajar de urgencia a la ciudad sanjuanina para completar trámites que antes los podían hacer telefónicamente.

“Ya estamos cansado de esto y me parece una taradez que esto no sea una problemática de Estado provincial”, dijo otro vecino del Valle “Porque en juego está el turismo de la provincia. Porque ya lo he escuchado en varios visitantes la misma frase: No vengo más”.