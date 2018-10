Después de muchos años, con fondos Nacionales, pavimentan la villa San Francisco

En la mañana de este lunes, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, recorrió la obra de pavimentación que está a punto de terminarse en la villa San Francisco, y en la oportunidad contó que también se arreglará la plaza, más las de la villa Del Carmen y Santa Anita.

Martín explicó que en la primera etapa de ese acuerdo, nación desembolsó 12 millones de pesos para pavimentar la villa San Juan, la villa Santa Anita y la villa Del Carmen. Pero había quedado la villa San Francisco y por eso entró en esta segunda etapa, en la cual también se incluirán las plazas de las barreadas.

El acuerdo firmado con Nación contempla fondos por 80 millones y según el jefe comunal recién se ha bajado el 50 por ciento, por lo tanto queda la mitad.

No obstante, el jefe comunal aclaró que como el convenio se firmó hace más de un año, están evaluando las redeterminación de los fondos, ya que los valores han variado y mucho.

“El convenio decía que no debería haber predeterminaciones pero nosotros vamos a pedir la teoría de la imprevisión”, explicó Martín “Ahora bien, si no pueden redefinir fondos nos va a tener que autorizar hace menos obras, porque nosotros no queremos incumplir con lo convenido”.