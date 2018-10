Empleados municipales recibieron un plus por su día

Se acerca el fin de año y muchos empleados municipales esperan el Bono Navideño, pero desde el Gobierno Provincial ya confirmaron que no se pagará ningún plus. Esto trajo descontento a todos los trabajadores, ya que el país atraviesa una mala situación económica.

El intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez, contó a DIARIO HUARPE que “en esta ocasión no hay plus de fin de año porque el dinero no nos alcanza, pero le dimos un pequeño pago por el Día del Empleado Municipal. El mismo es de $1.000”.