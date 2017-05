Encuentro clave con final abierto por la obra del bypass de alta tensión

En la mañana del sábado, Juan Carlos González terminó por encadenarse en la base de hormigón donde deberían ir los pilares de alta tensión. Y todo ello en forma de protesta porque sus reclamos no están siendo escuchados y además para evitar el avance de la obra que ese día pretendía continuar. Des­pués de forcejeos, discusiones, y un sinfín de situaciones tensas entre vecinos, la fuerza policial y empleados del EPRE que se habían hecho presente en el lugar, la actitud de González cambió cuan­do entre los tires y aflojes surgió la posibilidad de la firma de un acuerdo con el EPRE en el cual fijaría como el tiempo máximo de permanencia del by­pass en la zona, seis meses.

“Mañana (por hoy) vamos a ir a es­cuchar cuál es la propuesta de esta gente”, dijo González, “porque no vamos a firmar cualquier cosa o lo que quieran ellos para calmarnos, porque ya conocemos bien lo mucho que saben mentir”.

Según contó el vecino, tras la re­vuelta generada este fin de semana, en asamblea vecinal se decidió que la firma de convenio se hará no en el EPRE sino en el lugar del conflicto.

“Los vecinos no quieren que firme nada en el EPRE y quieren que los funcionarios del EPRE vayan al lugar”, contó González, “y tienen razón por todo lo que hemos pasado, y yo les voy a hacer caso”, y lue­go añadió: “Y si ellos (por los del EPRE) quieren que firme ahí, no habrá trato y vamos a seguir con la lucha”.

Entre los fundamentos de la resistencia, los vecinos sostienen que la obra no cumple con los requisitos legales y ambientales como exigen las normas provinciales y nacionales. Ellos aseguran que si se cambió el proyecto tienen que volver a hacer la Declaración de Impacto Am­biental. También aseguran que los pasos de expropiación no están cerrados, por lo tanto las tierras por donde tiene que pasar la obra si­guen siendo propiedad privada del señor González. Y por último, hay una gran desconfianza en función a la temporalidad de la obra del by­pass, que ha sido anunciada como una obra provisoria y/o temporaria hasta que se termine la obra de la Ruta 40 sector Norte.

“Nos han mentido tanto que nos cuesta creer”, dijeron los vecinos.

ORTIZ ANDINO, CONTUNDENTE

“Si no hay acuerdo, se trabajará con un cordón policial en la zona de conflicto”

En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular del Ministerio de Plani­fi­cación e Infraestructura de la provincia, Julio Ortiz Andino, no fue con chiquitas y se expresó al respecto. “Si no hay acuerdo y siguen con esa postura, se trabajará con un cordón policial en la zona de conflicto”, dijo Ortiz Andino, “la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del desvío está aprobado y el planteo de los vecinos está equivocado”. Luego agregó: “Y si nosotros hemos dicho que el bypass va a ser temporario, el bypass va a ser temporario”.

El funcionario se notó claramente molesto e incómodo por la situación y volvió a remarcar que ellos han sido claros con el proceder y las formas de comunicar.

“Nosotros no hemos salido a decir lo que hemos dicho para después cambiar”, expresó el ministro, “si nosotros hemos dicho que el bypass va a ser temporario hasta que se terminen las obras en la Ruta 40, es porque va a ser temporario. No va­mos a decir una cosa ocultando o­tra”. Luego hizo una analogía: “Esto es lo mismo que cuando tenemos que hacer un desvío temporario de un ruta para poder realizar los trabajos en la traza original. El desvío no lo dejamos para siempre sino hasta que la obra original se termine. Pero si ellos no creen esto, yo no puedo hacer nada para que me crean”.

A la hora de preguntarle al funcionario si va a intentar el diálogo con los vecinos, Ortiz Andino fue otra vez tajante. “No tengo nada que ha­blar con ellos, porque nosotros hemos sido claros”. Y luego remarcó: “Si la Justicia dice que nosotros podemos trabajar en el lugar, vamos a entrar a trabajar; y si la resistencia sigue, vamos a tener que trabajar con la fuerza policial custodiando el lugar”.