En la semana hubo tensión de parte de los comerciantes y unos miembros del Ejecutivo de la Municipalidad de Rawson por unos presuntos intercambios verbales y aprietes que acusaron desde la Cámara de Comercio departamental. Y ahora es el intendente Juan Carlos Gioja el que salió a respaldar a los dos funcionarios acusados por los miembros de la entidad.

Y si bien desde la Cámara de Comercio llevaron esta situación hasta la Comisaría 6º, el intendente respaldó a sus funcionarios y dijo que no los moverá ni sancionará, algo que pedían los comerciantes.

“Eso es una sonsera. No voy a tomar ninguna medida con ellos en absoluto. En ocho años no he cambiado ningún secretario de estado, no lo voy a venir a hacer ahora. Los respaldo totalmente”, expresó el intendente rawsino respecto a alguna medida a tomar con los funcionarios de los presuntos aprietes.