Habrá solución para los del Callejón Atencio

A finales de junio los vecinos del histórico callejón de La Bebida hicieron pública la necesidad de mejoras por parte del municipio en el lugar donde viven; y sus pedidos fueron escuchados.

“Después que salió la nota en DIARIO HUARPE, estuvo por acá el secretario de obra del municipio y nos dijo que se van a hacer algunos de los trabajos que habíamos pedido”, contó uno de los vecinos de la zona.

Compromiso municipal

Ante la buena nueva DIARIO HUARPE, se puso en contacto con el intendente Fabián Martín y el funcionario (además de confirmar la noticia), dio algunos detalles de los que se va a hacer en el lugar.

“Si efectivamente personal de obras estuvo recorriendo el lugar y tal como lo manifestaron los vecinos hay que hacer mejoras”, contó Martín y luego precisó: “Primero vamos a hacer una limpieza profunda en toda la zona. Luego vamos a trabajar en el mejoramiento del sistema de alumbrado público y posteriormente se trabajará sobre la calle en sí”.

Si bien los vecinos pedían asfalto, desde el municipio les informaron que en esta partida de pavimentación que se está haciendo en la zona, el callejón no está incluido. De todos modos, en la próxima tanda de pavimentación, lo van a incluir. No obstante, y mientras tanto, se va a reparar el pasante roto de la entrada al callejón; se van a marcar bien las acequias que no están impermeabilizadas; se va a nivelar toda la calle y luego se le colocará grancilla.

“El trabajo final será la pavimentación y la realización de cordón cuneta”, dijo el jefe comunal “Así que los vecinos van a tener que esperar un poquito más, pero que se queden tranquilos porque el callejón se va a mejorar”.