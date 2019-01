Harán algunos ajustes de tuercas en el club del barrio Obrero Rawson

Hace una semana DIARIO HUARPE acudió al llamado de los vecinos que circundan la cancha que está ubicada en el corazón del barrio Obrero Rawson, ya que ese sector no está conforme con los desmanes y descontroles que en el espacio se suscitan (ver nota relacionada). Y no es que estén en contra de la actividad deportiva sino de la perturbaciones que se generan por no tener en cuenta al otro.

En este marco, ya que la vecindad pidió públicamente la intervención del municipio, el jefe comunal, Juan Carlos Gioja, manifestó:

“La verdad que oficialmente a nosotros no nos ha llegado nada, pero lo vamos a chequear y de oficio vamos a actuar”.

El jefe comunal no dejó de aclarar que el objetivo principal del municipio fue siempre recuperar la zona como un centro deportivo y de contención para todos los chicos de los alrededores. De todos modos no desestimó las quejas de los vecinos, ya que tampoco descartó la posibilidad de exabruptos que se generen por parte de los que van al lugar.

“Voy a hablar con los dirigentes y los profes del club para que cuiden todo estos detalles que la gente está apuntando”, dijo Gioja. “Porque esto no debería estar pasando. Esa no fue, ni es la idea, sino por el contrario. Y si hay niños, jóvenes o adultos que no están usando los baños como corresponde y hacen sus necesidades en cualquier lado, o no se están cambiando en los camarines como corresponde, o se quedan gritando hasta altas horas de la noche, eso está mal y hay que corregirlo”.

Hacer sin perturbar

El jefe comunal contó que el municipio hizo una gran inversión en el lugar arreglando los baños, los camarines, en el cierre perimetral, en la iluminación e incluso en una perforación propia para automatizar el riego; y que ahora, cuestiones de convivencia sean causal de molestias vecinales, es un despropósito.

En cuanto a los horarios de ocupación de lugar (que según los vecinos, la mayoría de las veces se extiende hasta la madrugada), el jefe comunal manifestó que el espacio no tiene horarios de ocupación porque la idea básica es la contención. No obstante esa ocupación y contención no debería ser perturbadora para los vecinos de los alrededores.

“Vamos a avisar también a los de la policía municipal para que actúen en la zona, que expliquen y que hagan mucha prevención”, dijo Gioja.

Sobre el ABL

En cuanto a la limpieza general del barrio y el remplazo de alguna de las luminarias del alumbrado público que están quemadas, el intendente Gioja aseguró que de inmediato mandará al barrio al personal del área de servicios para que limpien lo que haya que limpiar y arreglen lo que se tenga que arreglar.