Hidráulica comenzó a liberar el agua, y la mugre sigue estando en los canales

Tal como se había planificado el lunes se volvió a largar el agua por los canales para regar los campos cultivados. Pero la pregunta del millón es: ¿Con esas aguas?

En contacto con los miembros de las juntas de riego de la provincia manifestaron estar cansados de reclamar acciones directas y concretas.

“Queremos que los gobiernos municipales y provincial saquen todos los inspectores a las calles para que custodien las aguas de los canales”, dijo uno de los miembros de la junta de riego provincial “y al que encuentren arrojando basura, lo metan preso y lo multen”, agregó.

Eduardo Garcés sin filtro

“Dicen que es un problema cultural y de educación”, empezó diciendo Garcés, miembro de la Junta de Riego de Chimbas, “pero creo que si no le dan un castigo al que ensucia el canal, no vamos a solucionar el problema jamás”.

Se sabe que Hidráulica desde hace semanas viene realizando tareas de monda de canales en varios sectores de la provincia. Pero a los días de realizada, los canales vuelven a encontrarse con cantidades inconmensurables de basura.

“El problema que tenemos, no es generado por Hidráulica”, manifestó Garcés, “sino por la población desaprensiva y mugrienta, que pasa el basurero por la puerta de su casa, pero le es más fácil tirar la bolsa de residuo al canal”.

También los regantes han visto carretelas, camiones y hasta vehículos parados al costado de los canales, arrojando cualquier tipo de basura.

“Acá hay que tomar el toro por las astas y olvidarse de los votos”, dijo contundente Garcés “si no se lo castiga, no se lo pone preso y no se le cobra una multa al que arroja los residuos, porque tienen miedo de perder un voto, la mugre se va a seguir tirando al canal”.

Los de la junta de riego remarcan que son los gobiernos municipales y provincial que tienen que ponerse las pilas. Hacer campañas de concientización, poner contenedores y sacar a las calles todos los inspectores que tengan para cuidar las aguas.

“El tema es grave”, sentenció Garcés “porque los que tenemos agua potable no lo vemos; pero en las zonas rurales, no solo los animales y las plantas toman esta agua, sino también muchas personas”.

Más grave de lo que parece

Sin lugar a dudas el tema es GRAVE y alguien, o todos, van a tener que hacer lo que hay que hacer. Porque como lo viene planeando desde la primer nota DIARIO HUARPE (y Salud Pública lo corroboró -ver notas relacionadas-): LA SALUD DE LAS POBLACIONES ESTÁN EN RIESGO.

Es que estas aguas están CONTAMINADAS, y son las que riegan las producciones agrícolas que CONSUMIMOS